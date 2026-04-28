В Москве похожий на денежную купюру предмет взорвался рядом с ребенком

Мария Гоманюк
Школьник гулял во дворе дома и заметил на земле свернутую банкноту.

Что известно о взрыве купюры рядом с ребенком в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Москве предмет, похожий на свернутую купюру номиналом в тысячу рублей, взорвался в нескольких метрах от девятилетнего ребенка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мальчик не пострадал, на месте работают экстренные службы. Известно, что школьник гулял во дворе дома в районе Коньково. Там он заметил на земле свернутую банкноту.

При этом ребенок не стал поднимать находку. Вместо этого он бросил на нее снег, после чего через несколько секунд раздался хлопок.

Информация о происшествии в данный момент уточняется. Специалисты устанавливают, что именно находилось внутри предмета.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, похожий случай произошел в Пермском крае. Там школьник нашел на улице сверток, замаскированный под пачку денег. Когда подросток поднял его, произошел взрыв. Он получил легкие ожоги.

Мать пострадавшего Ксения Якушева рассказывала, что после хлопка ее сын временно не мог открыть глаза. Врачи промыли и обработали ему глаза, не выявив тяжелых повреждений. Сам школьник сообщил, что внутри находки, помимо купюр, были баллончик, батарейка и провода. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

