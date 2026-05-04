Понедельник с характером: какая погода будет в Москве 4 мая

Рита Цветкова
Жители столицы искупаются в лучах солнца, но 9 Мая придется отмечать в куртках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве 4 мая ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь. Соответствующий прогноз опубликовали представители Гидрометцентра России на официальном сайте. Отмечается, что температура воздуха в столице днем прогреется до 20-25 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до отметки в 13 градусов тепла.

Согласно данным Гидрометцентра, в Подмосковье погода не будет значительно отличаться от городской. Днем будет 20-25 градусов тепла, а ночью — около 10 градусов. Ветер юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, оно будет составлять 744-745 мм рт. ст.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал о налипании мокрого снега и сильном ветре в столице. По словам ведущего сотрудника ведомства Марины Макаровой, День Победы выдастся прохладным. Ко вторым майским праздникам столбик термометра упадет до отметки плюс 10 градусов. Пик тепла придется на вторник и среду, после чего температура будет падать.

По словам синоптика, 6 и 7 мая воздух в столице прогреется до плюс 24 градусов, но ненадолго. К 9 мая могут произойти резкие перемены и похолодание. Максимальная отметка на термометре покажет максимум плюс 10 градусов. Снега уже не будет, но осадки вероятны. В одном можно быть точно уверенным — зима закончилась и не вернется до следующей.

4 мая
