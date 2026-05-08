России грозит опасность? Назван главный переносчик хантавирус

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 65 0

Специалист оценил риски распространения штамма Андес в РФ.

Кто переносчик хантавируса: можно ли им заразиться в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вирусолог Альтштейн: главный переносчик хантавируса рисовый хомячок

Распространение опасного хантавируса Андес на территории России оценивается как крайне маловероятный сценарий. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, ключевым и практически единственным природным резервуаром данного патогена выступает длиннохвостый рисовый хомячок. Этот вид грызунов обитает исключительно в определенных климатических зонах. В России он замечен не был.

Даже в случае точечного заноса инфекции из-за рубежа, отсутствие специфических переносчиков не позволит заболеванию закрепиться и начать массово распространяться среди населения.

Эксперт подчеркнул, что характерные для нашей страны штаммы хантавирусов провоцируют иную патологию — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основными разносчиками этой болезни являются локальные виды грызунов, обитающие преимущественно в Поволжье и на Урале.

В отличие от азиатских или европейских вариантов, вирус Андес поражает в первую очередь сердечно-сосудистую систему и легкие, вызывая тяжелый кардиопульмональный синдром.

Поводом для беспокойства стала информация от Всемирной организации здравоохранения о вспышке инфекции на борту круизного лайнера, находящегося в Атлантическом океане. На текущий момент официально подтверждено восемь случаев заражения, три из которых закончились летальным исходом.

Диагностика проводилась в специализированных лабораториях Швейцарии и Южно-Африканской Республики. Один из инфицированных пациентов был выявлен уже после возвращения на швейцарскую территорию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Мужчина разрезал девятилетнюю дочь бензопилой из-за оценок в школе
9:29
Украина более 1300 раз нарушила объявленное Россией перемирие
9:26
На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атаки украинских БПЛА
9:20
Девятилетний ребенок ранен в результате удара беспилотника в Липецкой области
9:16
Диета для радости: назван повышающий серотонин продукт
9:00
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно

Сейчас читают

От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
Не оставайтесь в одиночестве: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Не плачь, мама»: в Театре на Покровке показали актуальную драму о матери и сыне

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео