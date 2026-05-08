Мужчина разрезал девятилетнюю дочь бензопилой из-за оценок в школе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Злоумышленник пытался замаскировать убийство под несчастный случай.

Мужчина разрезал дочь бензопилой из-за оценок в школе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NDTV: мужчина разрезал девятилетнюю дочь бензопилой из-за оценок в школе

В индийском штате Махараштра местный житель жестоко убил свою девятилетнюю дочь из-за ее плохой успеваемости. Для расправы он использовал бензопилу. Об этом сообщил NDTV.

Трагедия произошла после того, как мужчина обнаружил, что оценки в школьном табеле подделаны. Как выяснилось в ходе следствия, девочка заняла второе место в рейтинге учебного заведения, в то время как ее сводный брат оказался на первой строчке.

Опасаясь гнева родителей, ученица решила исправить оценки в табеле, чтобы не выглядеть хуже брата. Однако обман быстро раскрылся, что привело отца в ярость.

Мужчина схватил бензопилу и нанес дочери множественные ранения, ставшие для нее смертельными.

После совершения убийства злоумышленник попытался замести следы и избежать ответственности. Он завернул бездыханное тело ребенка в плотную ткань и поджег его. Мужчина рассчитывал на то, что правоохранительные органы примут случившееся за трагическую случайность или бытовой пожар.

Тем не менее обман не удался. Криминалисты провели тщательную экспертизу, результаты которой прямо указали на насильственный характер смерти и причастность отца.

На данный момент мужчина находится под стражей. Вместе с ним была задержана его сожительница, которую подозревают в содействии при попытке уничтожения улик и сокрытии факта преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Бонни Тайлер подключили к ИВЛ: певица впала в кому после операции
11:07
Американские ученые присвоили вспышке хантавируса статус ЧС третьего уровня
11:07
В Приморье прибыл праздничный «Поезд Победы»
11:04
Малый ракетный корабль «Буря» торжественно приняли в состав ВМФ России
11:00
Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ
10:56
В деревне Бетково под Петербургом появилась Аллея памяти

Сейчас читают

От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Не плачь, мама»: в Театре на Покровке показали актуальную драму о матери и сыне

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео