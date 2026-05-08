Девятилетний ребенок ранен в результате удара беспилотника в Липецкой области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 16 0

Украина нарушает объявленное Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирие.

Кого ранил украинский беспилотник в Липецкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате удара украинского дрона ранен девятилетний ребенок в городе Ельце Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок. Мальчику девять лет. Угрозы жизни нет», — написал глава региона.

Дрон сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) России, падающие обломки повредили частный дом. Врачи оперативно оказали раненому ребенку помощь, везти его в больницу не потребовалась. Мальчик получит помощь на дому, добавил Артамонов.

На месте падения обломков работают экстренные службы. Губернатор поручил главе города и оперативным органам помочь местным жителям устранить повреждения после атаки.

Ранее 5 мая БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары — пострадали 32 человека, в том числе ребенок. Еще двое погибли. Также 3 мая в Смоленской области в результате налета дронов пострадали три мирных жителя, среди них также был ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 мая
ВСУ атаковали промышленные объекты в Пермском крае
8 мая
Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа
7 мая
Силы ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ за четыре часа
7 мая
Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
7 мая
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
7 мая
Корпус нейрохирургии пострадал в результате атаки беспилотников в Пермском крае
7 мая
ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург
7 мая
Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ
6 мая
Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ
6 мая
Пожар вспыхнул в здании мэрии Энергодара после атаки ВСУ
+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Мужчина разрезал девятилетнюю дочь бензопилой из-за оценок в школе
9:29
Украина более 1300 раз нарушила объявленное Россией перемирие
9:26
На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атаки украинских БПЛА
9:20
Девятилетний ребенок ранен в результате удара беспилотника в Липецкой области
9:16
Диета для радости: назван повышающий серотонин продукт
9:00
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно

Сейчас читают

От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
Не оставайтесь в одиночестве: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Не плачь, мама»: в Театре на Покровке показали актуальную драму о матери и сыне

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео