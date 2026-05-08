Девятилетний ребенок ранен в результате удара беспилотника в Липецкой области
Украина нарушает объявленное Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирие.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате удара украинского дрона ранен девятилетний ребенок в городе Ельце Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок. Мальчику девять лет. Угрозы жизни нет», — написал глава региона.
Дрон сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) России, падающие обломки повредили частный дом. Врачи оперативно оказали раненому ребенку помощь, везти его в больницу не потребовалась. Мальчик получит помощь на дому, добавил Артамонов.
На месте падения обломков работают экстренные службы. Губернатор поручил главе города и оперативным органам помочь местным жителям устранить повреждения после атаки.
Ранее 5 мая БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары — пострадали 32 человека, в том числе ребенок. Еще двое погибли. Также 3 мая в Смоленской области в результате налета дронов пострадали три мирных жителя, среди них также был ребенок.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- ВСУ атаковали промышленные объекты в Пермском крае
- 8 мая
- Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа
- 7 мая
- Силы ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ за четыре часа
- 7 мая
- Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
- 7 мая
- Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
- 7 мая
- Корпус нейрохирургии пострадал в результате атаки беспилотников в Пермском крае
- 7 мая
- ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург
- 7 мая
- Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ
- 6 мая
- Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ
- 6 мая
- Пожар вспыхнул в здании мэрии Энергодара после атаки ВСУ
Читайте также
28%
Нашли ошибку?