Диета для радости: назван повышающий серотонин продукт

РИА Новости: сыр повышает настроение за счет выработки гормонов радости

Регулярное употребление сыра способно эффективно повышать настроение и стабилизировать эмоциональный фон человека за счет стимуляции выработки гормонов радости. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой.

По словам эксперта, ключевым фактором в этом процессе является наличие в составе продукта особой аминокислоты — триптофана. Именно это вещество служит фундаментом для синтеза серотонина в организме, который напрямую отвечает за позитивное восприятие и спокойствие.

«Триптофан является предшественником серотонина — нейромедиатора, который положительно влияет на эмоциональный фон», — пояснила специалист.

Врач подчеркнула, что сыр представляет собой комплексный источник не только молочных жиров, но и высококачественного белка с полноценным аминокислотным набором.

Сыр богат важными микроэлементами, включая фосфор и кальций, который представлен в продукте в максимально доступной для усвоения форме. Дополнительно организм получает витамины групп А, В2 и В12, а также незаменимые аминокислоты, такие как лизин и метионин.

Однако эксперт предупредила, что из-за высокой энергетической ценности, значительного объема соли и насыщенных жиров, продукт стоит строго дозировать.

Диетолог порекомендовала ограничивать разовую порцию сыра 20–30 граммами и включать его в рацион не ежедневно. Это поможет избежать лишней нагрузки на организм и сердечно-сосудистую систему при отсутствии прямых медицинских противопоказаний.

