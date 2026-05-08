Стали известны дата и место похорон Галины Ненашевой

Алексей Мокряков


О смерти певицы ранее сообщал телеведущий Андрей Малахов.

Актрису Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку России Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей семьи артистки.

Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет 4 мая 2026 года. О трагедии в семье сообщал телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало легендарной певицы Галины Ненашевой», — писал он.

Заслуженная артистка родилась 18 февраля 1941 года в Архангельской области. Пик популярности певицы пришелся на 1970-е годы. Она традиционно исполняла русские народные песни, известные романсы вроде «Две гитары» и «Ямщик, не гони лошадей», а также произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о месте похорон народного артиста России Роберта Ляпидевского. О смерти артиста сообщили в Театре кукол Образцова. В театре назвали уход Ляпидевского большой утратой для родных, коллег и всех, кто знал его творчество.

