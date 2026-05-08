В День Победы по Красной площади торжественным маршем пройдут участники СВО

Сергей Добровинский
Бойцы участвовали в праздничном шествии и в 2025 году.

Будет ли на День Победы в 2026 году марш участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

День Победы 9 Мая

В День Победы 9 мая по Красной площади торжественным маршем снова, как и в 2025 году пройдут участники специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Завтра на Параде Победы по брусчатке на Красной Площади торжественным маршем снова пройдут участники СВО», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в 2026 году вместе с товарищами в парадный строй встанет Герой России Роман Апалков. Он впервые участвовал в марше на Красной Площади десять лет назад в качестве курсанта. Теперь Роман служит в 150-й гвардейской мотострелковой дивизии и наследует память советских воинов, водрузивших Знамя победы над Рейхстагом в 1945 году, подчеркнули в ведомстве.

Парад, посвященный Дню Победы, состоится 9 мая и начнется в 10:00 по московскому времени. О том, какие лидеры иностранных государств прибудут на празднование торжественной даты, ранее сообщал 5-tv.ru.

