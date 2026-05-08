Церемония возложения венков и цветов прошла на Пискаревском кладбище в Петербурге

Церемония возложения цветов прошла на Пискаревском кладбище в Петербурге

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собравшая ветеранов, представителей власти и жителей города.

Участники церемонии возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина», почтив память погибших защитников и жителей блокадного Ленинграда.

В мероприятии приняли участие представители власти, в том числе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также военнослужащие, члены общественных организаций и жители города.

Пискаревское кладбище считается одним из главных мемориалов, связанных с трагическими событиями блокады Ленинграда. На его территории находятся массовые захоронения мирных жителей и солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Традиционно памятные церемонии здесь проходят в преддверии Дня Победы и в другие даты, связанные с историей блокады.

Мемориальный комплекс был открыт в 1960 году и стал символом памяти о жертвах войны и мужестве ленинградцев. Центральным элементом ансамбля является монумент «Мать-Родина», к которому ежегодно приходят тысячи людей.

