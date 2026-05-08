Паспорт вместо миллионов: москвич украл колье с помощью муляжа валюты

Мужчина украл колье за десять миллионов в Москве и его задержали

В Москве задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве с ювелирным украшением стоимостью около десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.

По данным полиции, 56-летняя москвичка собиралась продать дорогое колье и рассказала об этом своему знакомому. Мужчина предложил помощь в сделке, после чего они договорились встретиться в кафе.

Во время встречи женщина передала ему украшение. Взамен мужчина оставил пакет с иностранной валютой и собственный паспорт якобы в качестве гарантии. После этого он сказал, что ненадолго отойдет в туалет.

Однако обратно мужчина уже не вернулся. Вместо этого он вышел из заведения и скрылся вместе с колье.

Позже москвичка обнаружила, что в пакете лежали фальшивые купюры. Связаться со знакомым ей также не удалось — на звонки он не отвечал. После этого женщина обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого. Его задержали в Басманном районе столицы. Похищенное колье удалось изъять и вернуть владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.