«Нет нужды объяснять»: Лавров предупредил об ответе за попытки сорвать День Победы
Министр также объяснил заявления о стремлении Германии вновь обладала самой сильной армией.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru
Лавров: Россия ответит на попытки сорвать празднование Дня Победы
Москва ответит нацистам, если они попытаются сорвать праздник Дня Победы. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе своего выступления на торжественной церемонии возложения венков в здании МИД.
По его словам, Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории. Ведь в Европе не стесняются призывать к тому, чтобы повторить опыт Гитлера, и готовят очередное нападение на Россию. А канцлер Мерц неоднократно заявлял о том, что одна из его главных целей — сделать так, чтобы Германия вновь обладала самой сильной армией.
«Я думаю, тут даже нет нужды объяснять, какой смысл таится в этой фразе, когда он говорит, что армия Германии вновь должна стать самой сильной в Европе. Я нисколько не сомневаюсь, что многие соседи Германии тоже призадумались относительно того, куда движется евроатлантическая евроинтеграция во главе с бюрократами, которые засели в Брюсселе и всячески поощряют подобные реваншистские настроения и в Германии, да и в других частях Евроатлантики. Ну, и безусловно, целый ряд других столиц: наши соседи прибалты, поляки, ну, Британия, куда же без нее. Это мы все видим», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД добавил: те, кто сделал из Зеленского инструмент агрессии против нашей страны, создают все больше проблем. И параллельно с тем героизмом, который ежедневно проявляют наши бойцы в зоне специальной военной операции, другая работа происходит уже на фронте дипломатическом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- «Единая Россия» провела патриотический флешмоб «Синий платочек» в Серпухове
- 8 мая
- Патриарх Кирилл поздравил военнослужащих с 81-й годовщиной Победы
- 8 мая
- География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
- 8 мая
- «Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы
- 8 мая
- Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- 8 мая
- В День Победы по Красной площади торжественным маршем пройдут участники СВО
- 8 мая
- Сохранить память: Путин обратился к народам Грузии и Молдавии в преддверии 9 Мая
- 8 мая
- Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
- 8 мая
- Любовь наперекор смерти: как играли свадьбы в годы Великой Отечественной войны
- 8 мая
- День Победы и майские праздники изменили график начисления пенсий: когда придут деньги
Читайте также
28%
Нашли ошибку?