«Нет нужды объяснять»: Лавров предупредил об ответе за попытки сорвать День Победы

Министр также объяснил заявления о стремлении Германии вновь обладала самой сильной армией.

Москва ответит нацистам, если они попытаются сорвать праздник Дня Победы. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе своего выступления на торжественной церемонии возложения венков в здании МИД.

По его словам, Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории. Ведь в Европе не стесняются призывать к тому, чтобы повторить опыт Гитлера, и готовят очередное нападение на Россию. А канцлер Мерц неоднократно заявлял о том, что одна из его главных целей — сделать так, чтобы Германия вновь обладала самой сильной армией.

«Я думаю, тут даже нет нужды объяснять, какой смысл таится в этой фразе, когда он говорит, что армия Германии вновь должна стать самой сильной в Европе. Я нисколько не сомневаюсь, что многие соседи Германии тоже призадумались относительно того, куда движется евроатлантическая евроинтеграция во главе с бюрократами, которые засели в Брюсселе и всячески поощряют подобные реваншистские настроения и в Германии, да и в других частях Евроатлантики. Ну, и безусловно, целый ряд других столиц: наши соседи прибалты, поляки, ну, Британия, куда же без нее. Это мы все видим», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД добавил: те, кто сделал из Зеленского инструмент агрессии против нашей страны, создают все больше проблем. И параллельно с тем героизмом, который ежедневно проявляют наши бойцы в зоне специальной военной операции, другая работа происходит уже на фронте дипломатическом.

