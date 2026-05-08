Камала Харрис: Россия стала настоящим победителем войны на Ближнем Востоке

Настоящего победителя в войне на Ближнем Востоке неожиданно назвала Камала Харрис. И удивляет страна, на которую она указала.

Бывшая вице-президент США заявила, что большую выгоду от конфликта получила Россия. Она раскритиковала президента США Дональда Трампа за то, что тот ослабил санкции против нефти из нашей страны из-за топливного кризиса, который развивается в эти дни.

«Вы хотите знать, кто вышел победителем из иранской войны? Россия. Трамп отменил санкции против нее из-за проблем с нефтью. Вы понимаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже энергоресурсов, которые им было бы запрещено продавать», — заявила бывшая вице-президент США Камала Харрис.

Бывшая вице-президент также подчеркнула, что часть оружия, которое США могли бы направить Украине, теперь используют в войне с Ираном.

Ранее Харрис допустила, что будет вновь баллотироваться на пост главы Белого дома через два года. И, видимо, такими провокационными заявлениями хочет заручиться дополнительными голосами.

