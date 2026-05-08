Иллюзия сочувствия: почему чат-боты и таблетки не заменят живое общение

Лилия Килячкова
Психологи предупреждают об опасности массового увлечения цифровыми помощниками для борьбы с одиночеством.

Психолог Нестик: ИИ-психолог может усугубить проблемы человека

Современное общество все чаще заменяет живое человеческое общение искусственным интеллектом и лекарственными препаратами из-за дефицита эмоциональной поддержки. Об этом в беседе с KP.RU со ссылкой на заявление доктора психологических наук, заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофея Нестика.

Рост популярности антидепрессантов и цифровых помощников обусловлен стремлением человека найти максимально быстрый выход из стрессовых ситуаций в условиях кризиса традиционных семейных ценностей и глобальной урбанизации.

«Мы компенсируем отсутствие эмоциональной поддержки от близких не только антидепрессантами, но и обращением за помощью (в том числе и психологической) к искусственному интеллекту. Сейчас это очень распространено, особенно среди молодежи. Здесь есть, конечно, свои риски», — сказал эксперт.

По мнению эксперта, нейросети способны лишь имитировать сочувствие, создавая опасную иллюзию полноценного диалога, которая не заменяет реальное тепло. Нестик отмечает, что регулярное использование ИИ в роли «психолога» может привести к ухудшению психического состояния пациента в долгосрочной перспективе.

Основными факторами, провоцирующими людей на поиск утешения в алгоритмах и таблетках, становятся растущее число одиночно проживающих граждан и общая тревожность, вызванная мировыми конфликтами. Несмотря на риски, врачи напоминают, что медикаментозная терапия не должна подвергаться излишней стигматизации.

При профессиональном контроле и правильном подходе к завершению курса приема препаратов риск развития негативных последствий для организма минимален, однако они не могут стать полноценной заменой здоровым социальным связям.

