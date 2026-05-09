Путин: Россия создает современные вооружения с учетом боевого опыта

Мария Гоманюк
Глава государства назвал нравственную силу, отвагу, доблесть, сплоченность и способность пройти через любые испытания залогом успеха страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Россия активно создает современные образцы вооружения с учетом текущего боевого опыта и разворачивает их массовое производство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Параде Победы на Красной площади.

По словам главы государства, наряду с российскими военнослужащими работают конструкторы, инженеры, ученые и изобретатели, оборонная промышленность — разрабатываются передовые и уникальные виды оружия.

Президент России подчеркнул, что подвиг поколения победителей остается источником вдохновения для бойцов, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Российские военнослужащие противостоят силе, которую вооружает и поддерживает НАТО, но продолжают идти вперед, несмотря ни на что.

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО, и несмотря на это наши герои идут вперед», — заявил российский лидер.

Также Путин заявил, что, несмотря на развитие техники и изменение способов ведения боя, главным фактором в судьбе страны остаются люди. Он отметил вклад бойцов, работников заводов и сельских предприятий, военных корреспондентов, врачей, учителей, деятелей культуры, священнослужителей, волонтеров, предпринимателей, благотворителей и всех граждан России.

Глава государства назвал нравственную силу, отвагу, доблесть, сплоченность и способность пройти через любые испытания залогом успеха страны. Он подчеркнул, что у россиян есть общая цель, а вклад в победу вносится как на поле боя, так и в тылу.

«Как бы не менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное — судьбу страны вершат люди! Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России. Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть», — отметил глава государства.

В завершение выступления Путин выразил уверенность, что победа всегда была и будет за Россией. Президент поздравил граждан с Днем Победы.

На Красной площади в Москве прошел парад Победы, посвященный 81-й годовщине подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на изменения в формате, торжественное шествие сохраняет масштаб, символическое значение и особую роль для всей страны.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, расчет участников СВО прошел по Красной площади в День Победы.

