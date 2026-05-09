Власти ФРГ даже «не нашли в себе сил» упомянуть роль СССР в освобождении страны от нацизма.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Песков: Германия встает на слишком опасный путь
Официальные лица ФРГ встают на слишком опасный путь, умалчивая о роли СССР в освобождении Германии от нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».
«На слишком опасный путь встает Германия, не первый раз», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что нынешнее поколение немецких политиков совсем не красит свою страну, если они даже «не нашли в себе сил» упоминать о победе СССР над нацизмом.
Ранее 5-tv.ru писал, что сказал президент РФ Владимир Путин о недопустимости оправдания преступлений нацистов. На совести гитлеровцев и их пособников — невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. За это они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, а их преступления не имеют срока давности. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР.
