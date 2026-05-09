«Не первый раз»: Песков заявил, что Германия встает на слишком опасный путь

Евгения Алешина
Власти ФРГ даже «не нашли в себе сил» упомянуть роль СССР в освобождении страны от нацизма.

Официальные лица ФРГ встают на слишком опасный путь, умалчивая о роли СССР в освобождении Германии от нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

«На слишком опасный путь встает Германия, не первый раз», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что нынешнее поколение немецких политиков совсем не красит свою страну, если они даже «не нашли в себе сил» упоминать о победе СССР над нацизмом. 

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал президент РФ Владимир Путин о недопустимости оправдания преступлений нацистов. На совести гитлеровцев и их пособников — невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. За это они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, а их преступления не имеют срока давности. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР. 

