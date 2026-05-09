Путин: Москва никогда не делила победу в ВОВ на свою и чужую

Наша страна никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на «свою» и «чужую». Об этом сказал президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Победы в Кремле.

Россия, отметил президент, никогда не забывала вклад всех воинов антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом.

«Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу, ответственность за сохранение правды...» — добавил Путин.

В Кремле состоялся торжественный прием для зарубежных гостей в честь Дня Победы. Президент отметил, что встречает этот день в кругу друзей.

На празднование в Москву прилетели президент Белоруссии Александр Лукашенко, Абхазии — Бадра Гунба, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Лаосской Народно-Демократической Республики — Тхонглун Сисулит, Южной Осетии — Алан Гаглоев, Республики Сербской — Синиша Каран и председатель правящей партии, экс-лидер страны Милорад Додик, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и другие.

