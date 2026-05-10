Купание с риском: чем опасен пруд для любителей поплавать

Мурад Устаров
По словам эксперта, во время водных процедур необходимо пользоваться антибактериальными средствами.

Почему нельзя купаться в пруду и других водоемах

Врач Азизова: купание в водоемах может привести к заражению церкариозом

Если нет желания подхватить церкариоз, то лучше не приближаться к водоемам со стоячей водой, растительностью и птицами. После купания в пресных водоемах лучше сразу отправляться в душ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила врач-терапевт Алина Азизова.

«Отдых теплой весной или летом у тихих озер или прудов привлекает многих. Однако купание в таких водоемах может привести к заражению церкариозом, или „зудом купальщика“ — паразитарным заболеванием кожи, которое возникает после купания в пресных водоемах», — напомнила она.

Эксперт отметила, что опасность представляют обитающие в воде личинки паразитов. С ними можно столкнуться в хорошо прогретых водоемах с густой растительностью и птицами. При этом вода может казаться чистой, сказала Азизова.

Специалист призвала граждан исключить купания в таких местах и пользоваться перед плаванием антибактериальными средствами, а в воде — одежду и шапки для плавания. Если человек поплавал в водоеме, то ему следует сразу принять душ или же ополоснуться чистой водой.

Азизова также посоветовала не употреблять воду из открытых источников. Она предупредила, что симптомы заболевания могут появиться через несколько часов или дней. Первыми признаками служат покраснения или сыпь на коже, а потом — зуд и волдыри с возможным повышением температуры и тошнотой.

«Если после купания зуд не проходит в течение нескольких дней или появляются дополнительные симптомы, такие как тошнота, головная боль, кашель или одышка, важно как можно скорее обратиться к врачу-инфекционисту», — подчеркнула эксперт.

