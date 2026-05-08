Русофобские настроения, а также ярая поддержка киевского режима обернулись оглушительным провалом для ближайшего друга Зеленского. Партия британского премьера Кира Стармера не просто потерпела фиаско на местных выборах. Сторонники войны показали худший результат за последние полвека. Вперед вырвались политики, которые предлагают сократить многомиллиардные расходы на Украину, чтобы решать внутренние проблемы.

О том, почему голоса избирателей могут лишить Британию приставки «великая» — корреспондент «Известий» Анна Жихарева.

Прямо в эти минуты Великобританию накрывает масштабный политический шок. Традиционная двухпартийная система королевства рушится на глазах. Долгие годы любые выборы в стране представляли собой поединок лейбористов и консерваторов. Но теперь оба политических тяжеловеса останутся за бортом. Особенно сильный удар ждет лейбористов и лично их главу — премьер-министра Кира Стармера.

«Лейбористы потеряют очень большое количество мест — примерно 1850 из 2500, которые они сейчас защищают. Консерваторы потеряют около 600 из 1300 своих мест. И большая часть этих мандатов перейдет либо к „Зеленым“, либо к Партии реформ. Фактически мы впервые в истории Англии сталкиваемся с настоящей многопартийной политикой», — заявил член Палаты лордов от Консервативной партии, социолог лорд Роберт Хейворд.

Голоса до конца еще не подсчитали, но тренд уже очевиден. Текущим правительством британцы крайне недовольны. И хотя выборы в местные советы юридически не грозят Киру Стармеру отставкой, фактически избиратели выписали ему билет на выход с отсрочкой.

«Правительство могло бы начать ставить британцев на первое место, а не уделять столько внимания нелегальной миграции. Люди смотрят на расходы государства и считают, что пенсионеры и обычные граждане получают меньше поддержки, чем должны», — говорит избиратель Джо Блогс.

И нелегальная миграция — всего лишь верхушка айсберга недовольства простых британцев. Они критикуют безработицу, экономику, налоги, цены на коммуналку и электричество. На этом фоне внешняя политика Кира Стармера вызывает отдельное изумление. Премьер выделяет десятки миллиардов фунтов стерлингов на Украину и утверждает, что для Великобритании это выгодно.

Все потому, что в разорении собственного народа якобы виновата Москва, и как раз поэтому Киев должен сражаться, что называется, «до последнего украинца». Для этого в начале года Стармер и Зеленский даже подписали так называемое «столетнее партнерство». Срок для обоих — очень оптимистичный.

Ситуацию в Британии уже можно назвать проявлением новой закономерности европейской политики. Чем более русофобское правительство в стране, тем быстрее оно теряет популярность и доводит дело до экономического кризиса. Как пример — Франция и Германия. Обе страны — лидеры Европы по поддержке Украины и противостоянию Москве. И обе переживают исторический политический упадок. Президента Макрона не одобряют более 75% сограждан. Канцлера Мерца — и того больше, он официально самый непопулярный премьер в истории Германии. Вот и Стармер к ним присоединился.

Последствия этих местных выборов лейбористы будут ощущать еще долго. Голосование называют настоящей катастрофой для Стармера и его однопартийцев. И неудивительно. Самый непопулярный в истории британский премьер, по сути, и был автором провальной политики, когда экономика и социальная сфера задыхаются, а деньги налогоплательщиков уходят в Киев. Оппозиция уже торопит Стармера освободить кресло премьера. На Даунинг-стрит, 10, должны появиться новые люди.

Политическая катастрофа лейбористов становится еще одним маркером, который стоит учитывать всем правительствам Европы. Воинственная риторика в адрес России оборачивается экономическими проблемами и потерей популярности. Но большинству европейских чиновников еще только предстоит это признать.

