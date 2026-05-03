От повара до охранника: где ждут сотрудников на пенсии

На российском рынке труда для пенсионеров открыты вакансии поваров и разнорабочих

В России работодатели чаще всего готовы нанимать пенсионеров на позиции разнорабочих, поваров, пекарей, а также горничных и санитаров. К такому выводу пришел агрегатор вакансий, который провел для РИА Новости анализ базы данных.

«Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна, поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей», — отметили аналитики.

Предпочтения самих кандидатов зависят от пола. Так, мужчины пенсионного возраста чаще всего ищут работу в охране, логистике или на позициях водителей и квалифицированных рабочих. Женщины выбирают вакансии продавцов, бухгалтеров, сиделок, упаковщиц или вахтеров.

