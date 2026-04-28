Суд Москвы запретил сайты с песней рэпера Face* за пропаганду суицида

Останкинский суд Москвы запретил сайты, на которых была опубликована песня рэпера Ивана Дремина*, известного под псевдонимом Face. Композицию признали содержащей пропаганду суицида. Об этом сообщил источник 5-tv.ru со ссылкой на материалы дела.

Суд пришел к выводу, что распространение таких материалов может угрожать жизни, психическому здоровью, а также нравственному и духовному развитию детей. В материалах также отмечалось, что за распространение подобного контента предусмотрена административная ответственность.

Текст песни исполнителя Роспотребнадзор запретил еще в сентябре 2020 года. После этого были заблокированы две интернет-площадки, где размещалась композиция.

Суд в Башкирии заочно арестовал Face по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в декабре прошлого года. По версии следствия, музыкант продолжал публиковать материалы в соцсетях без обязательной маркировки о том, что иноагент.

В июне 2025 года Невский районный суд Санкт-Петербурга также запретил распространение нескольких песен рэпера Kizaru, настоящее имя которого Олег Нечипоренко. Суд посчитал, что в композициях исполнителя транслируется пропаганда наркотиков.

Ранее актеру Артуру Смольянинову** вынесли приговор по делу о фейках о российской армии.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

** — признан иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов в России.