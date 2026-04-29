«Даже голос не повышает»: Иосиф Пригожин ответил на слухи о разладе в семье

Иосиф Пригожин: слухи о разводе Арсения Шульгина — чушь

Продюсер Иосиф Пригожин резко опроверг слухи о том, что его пасынок Арсений Шульгин собирается разводиться. Соответствующий комментарий шоумен дал в интервью aif.ru.

«Это (слухи о разводе - Прим. ред.) чушь собачья… Он воспитанный мальчик, он даже голос не повышает на жену, он супервоспитанный, выдержанный», — сказал Пригожин.

По словам музыкального деятеля, он совсем недавно праздновал день рождения внука вместе со всей семьей. Отношения между Арсением и его женой он охарактеризовал как «идеальные».

Арсений — сын супруги Пригожина, заслуженной артистки Российской Федерации, певицы Валерии. Артистка родила его в браке с прошлым мужем — продюсером Александром Шульгиным. Наследник уже основал собственную семью — в 2020 году он женился на блогере Лиане Волковой, у них родились двое детей. В январе 2021 года на свет появилась девочка Селин, а в апреле 2025 года — мальчик Мирон. Именно его день рождения Пригожин отмечал с остальными членами семьи.

