Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»

Светлана Стофорандова
Врачи оперативно диагностировали травму и после недели лечения выписали пациента домой.

Почему нельзя зажимать нос при чихании

Врачи Пушкинской больницы спасли молодого человека, который сломал гортань, пытаясь тихо чихнуть. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мужчина зажал нос пальцами, после чего услышал хруст в горле, а его шея и щеки начали быстро отекать. На обследовании врачи диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему.

«Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, и воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани», — рассказал врач-отоларинголог Пушкинской больницы Михаил Дорош.

Операция не потребовалась, но пациенту назначили гормональную терапию, антибиотики и полный покой. Главное — нельзя было кашлять и чихать, чтобы отверстие в трахее могло затянуться и хрящ восстановился. Спустя неделю лечения отек спал, и мужчину выписали домой.

«Врачи настоятельно не рекомендуют чихать „внутрь себя“. Если друг вам неудобно чихать нормально, лучше чихнуть в локоть», — отметили в ведомстве.

Такой способ тихого чихания может привести не только к перелому гортани, но и к разрыву барабанных перепонок, повреждению сосудов глаз, а также травмам слизистой носа и пазух.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на приеме у стоматолога в Карелии девятилетняя пациентка проглотила иглу. Через несколько дней инструмент вышел из организма девочки, но ее родители хотят наказать врача по всей строгости закона. В отношении медика уже возбуждено уголовное дело.

