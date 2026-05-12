Опубликовано видео испытания ракетного комплекса «Сармат»

Срочная новость

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешном запуске.

Российские военные провели испытание новейшей ракеты «Сармат». Минобороны России публикует видео.

Об успешном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты президенту России сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«Сармат» — мощнейший ракетный комлекс в мире. Дальность полета ракеты — более 35 тысяч километров.

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколение пришел на замену ракет «Воевода». Первый успешный пуск «Сармата» прошел 20 апреля 2022 года на космодроме Плесецк.

Ракету поставят на боевое дежурство в России в ближайшее время — в конце 2026 года. Благодаря технологии орбитальной бомбардировки, комплекс может наносить удары по территории противника по суборбитальной траектории через Южный Полюс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что работы над комплексом «Посейдон» и ракетой «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с военнослужащими Вооруженных сил России.

