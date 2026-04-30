«Выходите замуж по любви»: как не разругаться с семьей на майских праздниках

Психолог Миллер: для избежания ссор на майских праздниках, стоит сменить обстановку

Долгие майские выходные, которые многие проводят с семьей в замкнутом пространстве, могут обернуться чередой ссор. Как сохранить мир в семье и не превратить праздники в «Дом-2», в комментарии 5-tv.ru рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Главный совет, который заменяет все

Психолог отметила, что главная профилактика любых конфликтов — это изначально правильный выбор партнера. По ее словам, если люди женятся по любви, шансы на масштабные ссоры минимальны.

«Совет номер один, который может заменить все пять — это выходить замуж и жениться по любви. Тогда минимальны шансы ссориться масштабно», — подчеркнула Александра Миллер.

При этом она уточнила, что бытовые ссоры естественны и даже полезны. Пары, которые никогда не конфликтуют, вызывают больше опасений, чем те, кто активно, но конструктивно выясняют отношения.

Как не задохнуться от близости 24/7

Чтобы майские выходные не стали испытанием, эксперт советует не держаться друг за друга каждую минуту, а сознательно разбавлять совместный досуг личными делами.

По мнению Миллер, каждый из партнеров должен иметь возможность заняться тем, что интересно лично ему. Жена может сходить в спа или встретиться с подругами, муж— посвятить время своему хобби, которое долго откладывалось.

Кроме того, психолог рекомендует на майских праздниках не замыкаться в четырех стенах, а менять локации. Совместные походы на выставки, знакомство с другими парами, которые впоследствии могут стать друзьями семьи, а также активный отдых на природе — все это отлично переключает внимание и снижает градус напряжения.

«Прогулки в лесу семьей, единение с природой — шикарная вещь, которая минимизирует возможность ссор, потому что природа исключает выяснение отношений», — пояснила эксперт.

Любовь как спокойная гавань

Психолог отдельно остановилась на том, как отличить настоящую любовь от «псевдолюбви», построенной только на всплеске эмоций и бурном сексе. Она уверена, что такие отношения, полные страстей, как приходят, так и уходят, а семьи, созданные на их пике, распадаются очень быстро.

«Любовь, которая спокойная, включает в себя взаимоуважение, поддержку друг друга — вот она может существовать долгие годы и будет крепким фундаментом для всего», — резюмировала психолог.

Эксперт добавила, что пары с общими целями и ценностями легче договариваются.

