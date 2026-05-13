«Фанаты хотят большего»: «Форсаж» получит продолжение в виде четырех сериалов

Франшиза «Форсаж» получит продолжение в виде четырех сериалов

На стриминговом сервисе Peacock запущена разработка игрового сериала по мотивам знаменитой кинофраншизы «Форсаж». Об этом сообщило издание Deadline.

О масштабных планах по расширению киновселенной объявил актер и продюсер Вин Дизель во время презентации новинок. По его словам, в работе находятся сразу четыре проекта, действие которых разворачивается в знакомом зрителям мире.

Один из сериалов создается специально для Peacock, в то время как другие шоу находятся на разных стадиях подготовки в подразделении Universal Television.

Исполнительными продюсерами адаптации выступят сам Дизель, Нил Мориц, а также Крис Морган и Джефф Киршенбаум. Сценарий пилотного эпизода напишут Майк Дэниелс и Вулф Коулман, которые ранее совместно работали над проектом «Оттенки синего».

Вин Дизель отметил, что долгое время оберегал бренд от поспешных решений, однако за последнее десятилетие стало ясно, что аудитория жаждет более глубокого раскрытия персонажей.

«Как вы все знаете, мы очень трепетно относимся к этим фильмам, но за последние десять лет мы поняли, что фанаты хотят большего, они хотели, чтобы мы расширили историю классических персонажей и их наследие. И последние десять лет существовало желание, чтобы мы вышли на телевизионное пространство», — заявил актер.

Он добавил, что уверенность в успехе пришла после структурных изменений в руководстве NBCUniversal, гарантирующих сохранение целостности и духа франшизы при переходе на малые экраны.

Киносерия «Форсаж» готовится отметить свое 25-летие специальным показом оригинальной ленты 2001 года на Каннском кинофестивале. За время своего существования 11 вышедших фильмов заработали в мировом прокате более семи миллиардов долларов.

У франшизы уже есть опыт работы в анимационном формате. На платформе Netflix выходил мультсериал, созданный совместно с DreamWorks Animation.

Основная киносага также близится к завершению. Релиз финальной главы под названием «Fast Forever» запланирован на 17 марта 2028 года.

Новые проекты призваны поддержать интерес к бренду после окончания основной истории на больших экранах.

