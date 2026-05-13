«Колесо в колесе»: на рассекреченной видеозаписи Пентагона разглядели «херувима»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Ролик Пентагона неожиданно вызвал споры не только среди уфологов, но и среди религиозных деятелей.

На видео Пентагона с НЛО разглядели херувима что это такое

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американские клирики заявили, что на видео Пентагона с НЛО заметили херувима

Американские духовные лидеры заявили, что увидели образ херувима на одном из недавно опубликованных видеороликов с неопознанным летающим объектом. Об этом сообщило британское издание Daily Star.

Речь идет о двухминутной записи 2013 года, которую ранее рассекретило министерство обороны США. На кадрах, снятых в инфракрасном диапазоне, запечатлен объект, напоминающий восьмиконечную звезду.

Пастор из Техаса Джош Хоуэртон заявил, что форма объекта удивительно похожа на описание херувимов из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля. В частности, он обратил внимание на образ «колеса в колесе», упоминаемый в библейском тексте.

После этого конгрессвумен Анна Паулина Луна также опубликовала изображение херувима на своей странице.

При этом часть пользователей решила, что объект больше напоминает серафима — шестикрылого ангела, описанного в Книге пророка Исаии. Однако скептики быстро указали на несоответствие: на видео у загадочного объекта якобы различимы восемь «крыльев», а не шесть.

Власти США, в свою очередь, подчеркнули, что видеозапись пока не проходила полноценного анализа профильными специалистами и не может служить доказательством существования ангелов, херувимов или иных сверхъестественных существ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Общался с другой? Почему Эммануэль Макрон получил пощечину от жены
15:56
«Лицо начало раздуваться»: как «болезнь поцелуев» едва не убила девушку
15:47
Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет в третьем сезоне «Фоллаута»
15:41
Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве
15:36
«Колесо в колесе»: на рассекреченной видеозаписи Пентагона разглядели «херувима»
15:25
«Массовые направления»: россиянам назвали выгодные туры для отдыха в июне

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб
Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео