Залез под юбку: мужчина установил камеру под столом коллеги и следил за ней

SСМР: мужчина установил камеру под столом коллеги и следил за ней

В Сингапуре местный житель установил скрытую камеру под рабочим столом коллеги для слежкой за коллегой. Об этом сообщило South China Morning Post.

Мужчина предстал перед судом, где подтвердил факты шпионажа за женщиной в офисе. Он также признал вину в оскорблении ее достоинства.

Злоумышленник не только вел скрытую съемку под юбкой пострадавшей, но и использовал современные технологии для психологического давления. Он отправил ей сгенерированное нейросетью изображение, где ее лицо было совмещено с обнаженным телом.

Согласно материалам следствия, конфликт между коллегами начался после того, как мужчина неоднократно пытался пригласить женщину на свидание. Однако она отказывалась от встреч наедине.

После этого обвиняемый перешел к активным действиям. Он тайно разместил видеотехнику под ее столом, что позволяло ему наблюдать за ней в режиме реального времени.

Действия злоумышленника нанесли серьезную психологическую травму жертве. Женщина призналась, что испытывает постоянный стресс и тревогу, когда к ней приближаются мужчины.

Судебное разбирательство продолжается. Мужчине грозит наказание, соответствующее тяжести вмешательства в частную жизнь и использования технологий искусственного интеллекта в преступных целях.

