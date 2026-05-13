Три человека пострадали при пожаре на нефтебазе под Уфой

Элина Битюцкая

Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Три человека получили ожоги при возгорании на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Хлопок с последующим пожаром произошел в районе села Нурлино в Уфимском районе. К месту происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. В ведомстве уточнили, что к возгоранию привело нарушение технологического процесса.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин проинформировал о состоянии пострадавших.

«По пострадавшим в пожаре на нефтебазе в Нурлино. Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр», — написал он на странице во «ВКонтакте».

По данным главы минздрава, двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал о крупном пожаре в Измайловском кремле в Москве. По данным пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать, в том числе при помощи тушения огня беспилотниками.

