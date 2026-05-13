Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Статус артистки изменился после допроса, куда ее изначально доставили как свидетеля.

В чем обвиняют певицу Линду

Фото: Почуев Михаил/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман), стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Инсайдер издания уточнил, что изначально Линду доставили на допрос как свидетеля, однако затем ее статус изменился на подозреваемую. Следствие может обратиться в суд и запросить для певицы меру пресечения.

Гейман задержали утром 12 мая по делу о мошенничестве с авторскими правами. У певицы многолетний конфликт с заслуженным артистом России, продюсером Максимом Фадеевым. Он 30 лет пытался вернуть себе права на такие культовые песни, как «Ворона», «Мало огня» и «Северный ветер».

Следствие считает, что Линда вступила в сговор с директором ООО «Профит» Дарьей Шамовой. Она может быть причастна к подлогу и незаконному переоформлению прав на песни на свое имя. Параллельно следственные действия прошли по делу генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, через которого, предположительно, и были проведены махинации.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Общался с другой? Почему Эммануэль Макрон получил пощечину от жены
15:56
«Лицо начало раздуваться»: как «болезнь поцелуев» едва не убила девушку
15:47
Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет в третьем сезоне «Фоллаута»
15:41
Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве
15:36
«Колесо в колесе»: на рассекреченной видеозаписи Пентагона разглядели «херувима»
15:25
«Массовые направления»: россиянам назвали выгодные туры для отдыха в июне

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб
Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео