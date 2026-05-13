«Мне жаль»: Максим Фадеев прокомментировал конфликт с Линдой

Евгения Алешина
Артистка была задержана и доставлена на допрос 12 мая.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Фадеев заявил, что пытается через суд с Линдой защитить авторские права на песни

Продюсер Максим Фадеев пытается через суд защитить свои авторские права на песни, и на протяжении 30 лет хотел урегулировать этот вопрос с певицей Линдой (настоящее имя — Светлана Гейман) мирно. Но из этого ничего не вышло. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке», — написал он в посте.

Продюсер старался решить этот вопрос через представителей артистки, а именно через продюсера певицы Михаила Кувшинова и генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который на данный момент находится в СИЗО.

«Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит», — добавил он.

Фадеев отметил, что такие вопросы должны решаться в правовом поле, а не через интервью у блогеров и публичные распри. Именно поэтому продюсер выбрал судиться. Продюсер не собирается давать комментарии по поводу процессуальных действий. По его словам, правовую оценку этой ситуации даст следствие и суд.

Певица Линда была задержана 12 мая и силой доставлена на допрос. В рамках этого дела обыски также прошли в офисе компании ООО «Профит», принадлежащей Андрею Черкасову. В настоящее время сам бизнесмен находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.

Следствие считает, что права могли быть переоформлены с использованием поддельных документов. В числе фигурантов дела упоминается директор компании «Профит» Дарья Шамова.

Конфликт между певицей и продюсером длится с конца 1990-х. После громкого разрыва Линда несколько раз заявляла о психологическом давлении и попытках Фадеева запретить ей исполнять собственные хиты, такие как «Ворона», «Мало огня» и «Северный ветер».

