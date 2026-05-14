Как поле битвы: муж и его сестра управляют домом за спиной у жены

New York Post: муж и его сестра управляют домом за спиной у жены

Жительница Флориды столкнулась с игнорированием своих прав на участие в управлении недвижимостью. Все вопросы муж решает со своей сестрой за спиной женщины. С такой проблемой она обратилась к New York Post.

Женщина попросила помощи в рубрике издания. Она устала от постоянных секретных соглашений между супругом и золовкой.

По словам автора письма, такой формат совместной жизни изначально казался выгодным. Он позволял оплачивать счета и бытовые расходы сообща, владея домом, который пара не смогла бы позволить себе в одиночку.

Однако ситуация обострилась после того, как дом пострадал от шторма. Муж и его сестра начали самостоятельно нанимать подрядчиков и общаться со страховыми компаниями. При этом они совершенно не спрашивали мнения третьей владелицы.

В ответ на крик о помощи колумнистка Эбигейл Ван Бурен подчеркнула, что пострадавшая сторона является абсолютно полноправным участником сделки.

Журналист отметила, что такое поведение родственников демонстрирует глубокое неуважение и недооценку вклада женщины в общее дело. Она посоветовала героине истории предпринять решительные шаги, чтобы донести до мужа и золовки серьезность своих намерений.

В качестве вариантов решения проблемы эксперт предложила обратиться к профессиональному медиатору или семейному психологу, если партнеры готовы идти на контакт и менять модель взаимодействия.

На фоне повреждений дома от стихии вопрос стоит особенно остро, ведь сейчас речь идет о крупных затратах и юридических обязательствах.

Если же виновники конфликта продолжат игнорировать интересы совладелицы после серьезного разговора, колумнист порекомендовала не медлить и проконсультироваться с адвокатом для защиты своих прав на собственность.

Ситуация осложняется тем, что героиня уже всерьез задумывается о переезде. Это может привести к сложным судебным разбирательствам по разделу имущества.

