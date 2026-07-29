Жительница многоквартирного дома погибла в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 106 0

Обломки сбитой ракеты попали в здание, жильцов эвакуируют.

Ракетная атака ВСУ на Таганрог 27 июля — подробности, жертвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Женщина погибла в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог

Жительница многоквартирного дома в Таганроге погибла в результате падения обломков сбитой ракеты ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — отметил глава региона.

В данный момент происходит эвакуация жителей пострадавшего дома.

«Развернут пункт временного размещения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавил Юрий Слюсарь.

Губернатор области также предупредил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

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