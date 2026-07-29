Иран атаковал баллистическими ракетами базу США в Иордании

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 104 0

Попытку удара подтвердили в Вашингтоне, снаряды были перехвачены.

Атака Ирана на военный объект США — новости

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

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Иран запустил баллистические ракеты в сторону американской военной базы в Иордании. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Иран запустил баллистические ракеты в направлении базы США в Иордании», — написал он.

Равид также отметил, что все ракеты, запущенные исламской республикой, были нейтрализованы. 

Информацию о попытке Тегерана атаковать военный объект США в Иордании подтвердили и в Центральном командовании американских Вооруженных сил (CENTCOM). В их заявлении говорится, что запуск ракет осуществил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Силы Корпуса стражей исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапной атаки на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены», — сказано в сообщении.

В командовании подчеркнули, что американские военные силы, расположенные в регионе, находятся в состоянии высокой боевой готовности.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить ядерный объект исламской республики, расположенный в горе Пикакс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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