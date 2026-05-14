Фотографий не найти: почему королева Елизавета II скрывала свои беременности

Диана Кулманакова
Современные представительницы монарших домов не стесняясь демонстрируют «интересное положение».

Фото: www.globallookpress.com/i-Images / Pool

Daily Mail: королева Елизавета II скрывала две свои первые беременности

Первые две беременности королевы Великобритании Елизаветы II намеренно скрывались от общественности и прессы из-за строгих протоколов того времени. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Королевский эксперт Ричард Кей, изучив архивные документы, пришел к выводу, что на тот момент принцесса Елизавета стремилась как можно дольше не объявлять о своем положении. В отличие от современных представительниц монархии, таких как Кейт Миддлтон, чья беременность фиксировалась в СМИ, покойная королева следила за тем, чтобы ни одна подобная фотография не попала в газеты.

Такая позиция была продиктована не только личным желанием, но и общепринятыми нормами приличия середины XX века.

Традиции фотографирования будущих королевских матерей сильно изменились за десятилетия. Например, принцесса Диана буквально сияла от счастья перед рождением принцев Уильяма и Гарри. Фотографии Кейт Миддлтон, несмотря на тяжелое течение беременностей, всегда демонстрировали ее жизненную энергию.

Однако в случае с Елизаветой II найти подобные кадры практически невозможно. Эксперт рассказал, что ситуация начала меняться только к моменту рождения ее третьего и четвертого ребенка.

У королевы Елизаветы II четверо детей от принца Филиппа: старший сын, ныне король Карл III, принцесса Анна, лишенный королевских титулов Эндрю и герцог Эдинбургский Эдвард.

