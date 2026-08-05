«Ты беременна не от меня»: житель Москвы зарезал жену из-за ревности

Житель Москвы пять раз ударил жену ножом из-за ревности

В Москве 31-летний Евранд жестоко убил свою супругу Анаит. По предварительным данным, преступление произошло на почве ревности. Все случилось после того, как супруги вернулись домой от родителей.

Во время ссоры женщина попыталась укрыться в одной из комнат, однако мужчина выбил дверь, ворвался внутрь и нанес ей более пяти ножевых ранений. От полученных травм она скончалась.

По информации 5-tv.ru, супруги вместе работали в ГБУ «Автомобильные дороги». После произошедшего подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело, назначен комплекс судебных экспертиз.

«На почве ревности»

Отец подозреваемого рассказал 5-tv.ru, что о трагедии узнал уже после случившегося. По его словам, семейная жизнь сына всегда оставалась для него «темным лесом», поэтому о конфликтах между супругами он почти ничего не знал. При этом мужчина считает, что причиной преступления стала именно ревность.

«Личные отношения свои на почве ревности — это мое мнение. Вот и все», — сказал он.

По словам отца, сын давно подозревал жену в неверности. Когда Анаит забеременела, он не раз заявлял родственникам, что сомневается в своем отцовстве. Мужчина вспоминает, что сын настаивал на совместном визите на УЗИ, поскольку хотел убедиться, что ребенок действительно его.

«Он все твердил: «Ты беременна не от меня», — рассказал отец подозреваемого.

Он отметил, что супругам на некоторое время удалось преодолеть конфликт. Однако незадолго до трагедии сын вновь начал говорить о неверности жены. По его мнению, Евранд снова решил, что супруга беременна от другого мужчины, и именно эти подозрения могли стать причиной роковой ссоры. В 2024 году у пары родился ребенок, сейчас он находится с бабушкой и дедушкой.

Отец также признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Он подчеркнул, что раньше не замечал за сыном вспышек агрессии и считал его спокойным человеком.

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