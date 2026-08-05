«Ferrari и квартиры»: Иракли рассказал, во что вкладывает деньги ради детей

Иракли: главное вложение в жизни — образование детей

Певец Иракли главным вложением в своей жизни считает не материальные приобретения, а образование и развитие своих детей. По словам артиста, он старается дать сыновьям возможность раскрыть способности и самостоятельно выбрать будущий путь. Об этом Иракли рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Артист признался, что гордится успехами сыновей и не торопит их с выбором профессии. Сейчас дети занимаются музыкой, спортом и творчеством.

«Это моя гордость. Мы не торопимся с выбором профессии. Я очень рад, что они очень любят развиваться, учиться. Абсолютно разные направления: и спорт, и музыка», — рассказал Иракли.

По словам певца, старший сын играет на гитаре и фортепиано, а младший, помимо занятий по фортепиано, хорошо рисует. Оба сына знают несколько иностранных языков.

«Младший играет виртуозно на фортепиано. Он гениально рисует, он учится в художественной школе, маленький Пикассенок мой», — поделился артист.

Иракли отметил, что много лет вкладывал силы и средства именно в образование детей, а не в дорогие покупки.

«Я, может быть, мог купить большое количество каких-то Ferrari, Lamborghini и квартир. Но я выбирал вкладывать в их образование большое количество денег. И сегодня то, что я вижу, — это правда отцовская гордость», — заявил певец.

Артист подчеркнул, что не собирается навязывать сыновьям конкретную профессию и готов поддержать любой их выбор.

«Если их любимая профессия будет дворник, и они будут искренне выполнять с любовью данную работу, то я ни в коем случае им не буду запрещать. Это их жизнь. Они должны быть художниками своей жизни», — отметил Иракли.

По словам певца, его главная задача как отца — быть для детей надежной поддержкой.

«Я помогать буду им в любом случае, шоу-бизнес это или бизнес, неважно. Я для этого являюсь их надежным другом в первую очередь и папой в одном флаконе», — заключил артист.

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