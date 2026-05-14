Планета закипает: человечеству грозит серьезное климатическое испытание

Диана Кулманакова
В 2026 году на Землю обрушится такое явление, как супер-Эль-Ниньо

Какие климатические катастрофы ожидаются в мире в 2026 году

Live Science: в 2026 году на Землю обрушится супер-Эль-Ниньо

На планету в 2026 году может обрушиться мощнейшее природное явление супер-Эль-Ниньо. Об этом сообщил Live Science.

Супер-Эль-Ниньо — это суперверсия природного явления Эль-Ниньо, при котором температура поверхности воды в центральной и восточной частях Тихого океана поднимается на два градуса и более выше нормы.

Согласно данным метеорологических наблюдений, в апреле 2026 года средняя температура поверхности Мирового океана уже достигла критической отметки в 21 градус Цельсия. Это лишь незначительно уступает абсолютному рекорду 2024 года.

Эксперты оценили вероятность формирования аномально сильной фазы нагрева в 25%. Они подчеркнули, что человечество находится на пороге одного из самых серьезных климатических испытаний за последнее столетие.

Текущая ситуация осложняется тем, что предыдущий цикл Эль-Ниньо, завершившийся весной 2024 года, уже накопил в атмосфере и океане избыточное тепло. Если обычное явление такого типа повышает среднюю мировую температуру примерно на полградуса, то грядущий супер-Эль-Ниньо может спровоцировать гораздо более существенный скачок.

Ученые провели параллели с разрушительными событиями 1998 года, когда температурные показатели превысили историческую норму на 2,4 градуса.

Единственный сопоставимый по масштабам инцидент в нынешнем веке фиксировался в 2015–2016 годах. Тогда в восточных районах Тихого океана вода прогрелась на 2,8 градуса выше обычных значений.

Последствия подобного перегрева грозят глобальными экологическими и экономическими потрясениями. Исследователи предупредили о неминуемом сокращении рыбных ресурсов, массовом обесцвечивании коралловых рифов и более интенсивных лесных пожарах.

По данным, 2026 год имеет все шансы стать вторым в списке самых жарких периодов. При худшем сценарии развития супер-Эль-Ниньо 2027 год побьет все существующие температурные антирекорды.

Тревожные сигналы приходят и из Южной Америки. Тропические леса Амазонии переходят в режим гипертропического климата, которого на Земле не было последние десять миллионов лет.

