Hyundai зарегистировал в России два бренда

Hyundai зарегистировал в России легковой бренд Elantra и грузовой Mighty

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor Company 12 мая зарегистрировал в Роспатенте бренды Elantra и Hyundai Mighty. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Исключительное право на товарные знаки будет действовать до июля 2034 года. Согласно документам, под этими именами допускается выпуск легковых и грузовых автомобилей, а также комплектующих к ним.

Сборка машин Hyundai в России была заморожена еще в марте 2022-го из-за перебоев с компонентами. Позже компания продала завод ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» структуре «АГР» (ранее — «Арт-Финанс». — Прим. ред.) за символические десять тысяч рублей, сохранив за собой право на обратный выкуп в течение двух лет.

Предприятие переименовали в ООО «Автозавод АГР». В феврале 2026 года стало известно, что Hyundai не воспользовался опционом и окончательно не вернул питерскую площадку. Финансовые показатели завода резко пошли в гору: выручка в 2024 году достигла 29,4 миллиарда рублей против 2,7 миллиарда годом ранее, а убыток сменился чистой прибылью в 1,9 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что другой зарубежный автогигант — японский концерн Toyota — зарегистрировал сразу три товарных знака в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.