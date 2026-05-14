Hyundai зарегистировал в России два бренда

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Права на товарные знаки продлены до июля 2034 года.

Когда Hyundai вернется в Россию: зарегистрировал два бренда

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Hyundai зарегистировал в России легковой бренд Elantra и грузовой Mighty

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor Company 12 мая зарегистрировал в Роспатенте бренды Elantra и Hyundai Mighty. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Исключительное право на товарные знаки будет действовать до июля 2034 года. Согласно документам, под этими именами допускается выпуск легковых и грузовых автомобилей, а также комплектующих к ним.

Сборка машин Hyundai в России была заморожена еще в марте 2022-го из-за перебоев с компонентами. Позже компания продала завод ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» структуре «АГР» (ранее — «Арт-Финанс». — Прим. ред.) за символические десять тысяч рублей, сохранив за собой право на обратный выкуп в течение двух лет.

Предприятие переименовали в ООО «Автозавод АГР». В феврале 2026 года стало известно, что Hyundai не воспользовался опционом и окончательно не вернул питерскую площадку. Финансовые показатели завода резко пошли в гору: выручка в 2024 году достигла 29,4 миллиарда рублей против 2,7 миллиарда годом ранее, а убыток сменился чистой прибылью в 1,9 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что другой зарубежный автогигант — японский концерн Toyota — зарегистрировал сразу три товарных знака в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:52
Трагедия вместо развлечения: бизнесмен задавил шестилетнего сына погрузчиком
13:46
Острейший кризис: как политический скандал в Британии повлияет на военную помощь Украине
13:40
Астероид размером с дом приблизится к Земле 18 мая
13:32
«Следят внимательно»: обстановка в аэропорту во время визита Трампа в Китай
13:27
Песни Добрынина стали новым эпизодом в деле издательства «Джем»
13:24
Премьер-министр Латвии ушла в отставку после скандала с дронами ВСУ

Сейчас читают

Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым
Умерла вдова Андрея Вознесенского писатель Зоя Богуславская
Пробивает защиту иммунитета: хантавирус Андес начал мутировать
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео