Пациент: что известно о напавшем на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога

Напавшим на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога оказался пациент

В Зеленограде на съемочную группу программы «112» телеканала РЕН ТВ напал пациент косметолога, о работе которой представители СМИ снимали сюжет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Когда журналисты пришли в частный медкабинет, мужчина лежал на процедурном столе. Увидев камеру, он набросился на съемочную группу. Нападавший швырнул камеру о кафельный пол, вырывал микрофоны и толкал сотрудников СМИ.

В это время косметолог не пыталась остановить пациента, а наоборот — подперла дверь изнутри и отобрала у корреспондента мобильный телефон.

Журналисты приехали к врачу вместе с ее пострадавшей клиенткой Оксаной. Во время приема косметолог ввела ей филлер в межбровную складку, но препарат попал прямо в сосуд, в результате чего женщина перестала видеть одним глазом. Специалисты заявили, что зрение утрачено навсегда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уже возбуждено уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Зеленограде.

