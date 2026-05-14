Мертвецки пьяна: двухлетняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Уровень этанола в крови малышки составил 2,14 грамма на литр.

Девочка вернулась из детского сада пьяной

Le Figarо: двухлетняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением

Во Франции двухлетняя воспитанница детского сада была экстренно госпитализирована в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения после пребывания в детском саду. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел в городе Санлис, когда родители, пришедшие забирать ребенка домой, столкнулись с пугающим поведением дочери. Сотрудники заведения связались с семьей днем, пояснив, что девочка внезапно потеряла координацию и постоянно падает при попытках ходить.

После немедленной транспортировки пострадавшей в медицинское учреждение врачи провели лабораторные исследования, которые шокировали персонал: уровень этанола в крови малышки составил 2,14 грамма на литр.

Специалисты охарактеризовали состояние малолетней пациентки как «мертвецки пьяна», отметив, что подобная концентрация спирта считается критической даже для организма взрослого человека, а для двухлетнего ребенка она несет прямую смертельную угрозу.

На фоне случившегося местная прокуратура инициировала предварительное расследование, а само дошкольное учреждение было немедленно закрыто на неопределенный срок. К выяснению обстоятельств подключились представители государственной службы защиты матери и ребенка.

Несмотря на серьезность ситуации, предварительные проверки со стороны властей пока не подтвердили наличие злого умысла или фактов систематического жестокого обращения со стороны воспитателей и персонала. На текущий момент официальные лица подчеркивают, что состояние здоровья девочки стабилизировалось и ее жизни больше ничего не угрожает.

Однако остается главной загадкой то, как именно алкоголь в таком колоссальном объеме мог попасть в организм маленького ребенка в стенах образовательного учреждения. Французская общественность бурно отреагировала на происшествие, а родители воспитанников этого сада требуют от правоохранительных органов максимально прозрачного следствия.

Пока полиция продолжает искать источник отравления, проверяя все возможные версии, включая халатность сотрудников или случайный доступ ребенка к бытовой химии или личным вещам взрослых.

