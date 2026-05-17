ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС

ВСУ нанесли артиллерийский удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«На территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций „Росатома“, зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции», — говорится в сообщении.

Снаряды повредили кровлю здания транспортного цеха и несколько автобусов, которые развозят сотрудников. В результате происшествия никто из работников не пострадал, и пожара на территории ЗАЭС удалось избежать.

Помимо артиллерийского обстрела противник также атаковал подстанцию «Радуга» с помощью беспилотника. Дрон вовремя ликвидировали, на месте падения обломков работают специалисты.

«Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем», — уточнили на станции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 14 мая в результате атаки ВСУ на ЗАЭС двое сотрудников получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в медучреждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС