ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

Повреждена крыша здания и транспорт для персонала.

Атака ВСУ на ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВСУ нанесли артиллерийский удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«На территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций „Росатома“, зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции», — говорится в сообщении.

Снаряды повредили кровлю здания транспортного цеха и несколько автобусов, которые развозят сотрудников. В результате происшествия никто из работников не пострадал, и пожара на территории ЗАЭС удалось избежать.

Помимо артиллерийского обстрела противник также атаковал подстанцию «Радуга» с помощью беспилотника. Дрон вовремя ликвидировали, на месте падения обломков работают специалисты.

«Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем», — уточнили на станции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 14 мая в результате атаки ВСУ на ЗАЭС двое сотрудников получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в медучреждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

21:21
«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
21:04
В День борьбы с гипертонией врач назвала полезные продукты для сердца и сосудов
20:49
Собянин: колледж в стиле русского авангарда построят в Коммунарке
20:34
Куба готова защищаться в случае нападения США
20:16
ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС
20:03
ФК «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу

Сейчас читают

ФК «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу
«Двойка — не трагедия»: как научить ребенка не бояться плохих оценок
Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео