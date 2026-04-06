Герой России Людмила Болилая стала участником предварительного голосования «Единой России»

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Женщина добровольцем отправилась на СВО, где помогала раненым бойцам.

Герой России Болилая участвует в предварительном голосовании «Единой России»

Герой Российской Федерации, ефрейтор, военный фельдшер из Ступина Людмила Болилая приняла участие в предварительном голосовании «Единой России». В случае победы она планирует баллотироваться от Московской области в Госдуму.

«Я отношусь к тем людям, которые считают своим долгом служение Отечеству. Я работала на скорой, помогала бойцам на СВО. Свою миссию продолжу и дальше», — отметила она.

В апреле 2023 года Людмила отправилась добровольцем на СВО. Когда ее подразделение попало под массированный ракетный удар, женщина под огнем спасала раненых. Одного из тяжелораненых бойцов она закрыла собой от осколков. Солдат выжил, а сама Людмила получила множественные тяжелые ранения.

Президент России Владимир Путин вручил ей «Золотую Звезду» Героя России. Жительница Ступина стала первой женщиной, удостоенной этого звания с начала проведения СВО.

До поездки на фронт Людмила более 15 лет проработала на скорой помощи, а в разгар пандемии коронавируса спасала пациентов в Подмосковье.

Сейчас Людмила Болилая участвует в кадровом проекте «Лидеры России. Политика» и получает образование в РАНХиГС.

Ранее 5-tv.ru писал об истории другого Героя России Сергея Ярашева. Боец СВО 68 дней держал оборону в тылу врага, оставаясь «глазами» артиллерии, несмотря на тяжелые условия и угрозу со стороны противника. В результате обморожения ему ампутировали стопы, но Сергей мечтает вернуться в строй на протезах.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

18:14
«Забыли историю»: Захарова упрекнула Германию в стремлении к военному лидерству
18:04
Герой России Людмила Болилая стала участником предварительного голосования «Единой России»
18:00
Рейсы в 43 страны: куда можно улететь без пересадок из России в 2026 году
17:53
Звезду «СашиТани» Валентину Рубцову внесли в базу украинского «Миротворца»
17:46
Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову
17:30
Мишустин сообщил о включении лечения онковакцинами в программу ОМС

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
«Шахта полностью обесточена»: горняков в ЛНР вывели из опасной зоны после удара ВСУ
«Хочется забрать всю боль»: жених Лерчек рассказал о ее борьбе за жизнь
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео