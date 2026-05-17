Землетрясение произошло в Карибском море

Мурад Устаров
Эпицентр располагался в 57 километрах от побережья Антигуа и Барбуды.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов островного государства Антигуа и Барбуды в восточной части Карибского моря. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Подземные толчки были зарегистрированы в 14:50 по местному времени. Эпицентр находился в 57 километрах от побережья страны и 147 километрах от города Бас-Тер на острове Гваделупа. Очаг землетрясения располагался на глубине 69 километров.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,2, а интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2. До этого сейсмособытие произошло в Тихом океане, недалеко от побережья Курильских островов. До этого землетрясение было в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Очаг залегал на глубине 66,2 километра, а эпицентр находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили подземные толчки.

