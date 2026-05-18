Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены

Психолог Махмутова: родители помогут детям сдать ЕГЭ спокойствием

Предстоящие ЕГЭ и ОГЭ волнуют не только участников, но и их родителей. О том, как снять стресс перед в преддверии экзаменов и как поддержать ребенка в это время, специально для 5-tv.ru рассказала психолог Надежда Махмутова.

Она отметила, что предэкзаменационное волнение — нормальная реакция, однако из-за того, что взрослые сегодня масштабируют значимость ЕГЭ и ОГЭ, школьник приходит на экзамены в полуоборочном состоянии, что мешает показать реальный уровень знаний.

Что делать родителям

По словам эксперта, родителям необходимо создать дома спокойную атмосферу и избегать фразы, которые преувеличивают последствия неудачи. Махмутова добавила, что нужно поддерживать ребенка, обсуждать с ним будущее, чтобы у него появилась мотивация и прокачалось чувство безопасности.

«Если вы постоянно нагнетаете, говорите, что если ты не сдашь этот экзамен, то все — жизнь закончена. <…> Естественно, ребенку будет страшно. А страх, на секундочку, он парализует и снижает когнитивные способности. То есть, с одной стороны, родители устрашают детей, чтобы у них была мотивация сдать нормально, но эффект только обратный», — сказала психолог.

Специалист также советует мамам и папам предлагать детям свою помощь, чтобы на фоне постоянных разговоров о поступлении и баллах у них не включилась апатия как защитная реакция. Она подчеркнула, что нагнетание может убить мотивацию ребенка.

«Важно давать дополнительную поддержку. „Я вижу, как ты стараешься. Нужна ли тебе моя помощь?“ Прямо целенаправленно спрашивать у ребенка, если нужна — где-то нанимать репетиторов. Транслировать, что даже если возникнут проблемы, мы вместе будем искать решение», — считает Махмутова.

Как подготовиться к экзамену

Врач пояснила, что уверенность ребенка повысят репетиторы, которые становятся не только источником знаний, но и основной поддержкой в организации подготовки. Она добавила, что это актуально для тех подростков, которым сложно составить расписание и придерживаться его, а также выявить слабые места.

Эксперт также указала на режим как один из важных моментов подготовки. По ее словам, из-за тревожности или гормонального сбоя у детей он постоянно нарушается. Врач советует выстроить своевременный отход ко сну.

«Если вы видите, что совсем режим поплыл, что с тревогой ребенок не справляется, возможно, как-то дополнительно питать необходимыми витаминами, тот же самый магний имеет место быть», — сообщила Махмутова.

Кроме того, она призвала подростков не готовиться в ночь перед экзаменом. По ее словам, если ребенок не поспал перед ответственным днем, то он сталкивается с обратным эффектом. Эксперт советует родителям снять напряжение при помощи совместных прогулок или отправить детей пораньше спать. Психолог заявила, что лучшая поддержка для ребенка — это спокойствие самих родителей.

«Очень важно дать ребенку инструменты, которые в моменте помогут снизить уровень волнения, уровень напряжения. Самый простой инструмент — это дыхание. Когда тревога поднимается, выбивается сердцебиение, нарушается дыхание. Кто-то замирает и не дышит, кто-то, наоборот, часто дышит. И, соответственно, ваша задача — научить ребенка просто замечать, что идет сбой, и выравнивать дыхание. Одно только это действие значительно стабилизирует в моменте», — отметила Махмутова.

