Хантавирус выявили у врача с отдаленного британского острова

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

Сейчас он находится в Лондоне.

Сколько людей заболели хантавирусом — новости

Фото: Reuters/Dado Ruvic

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Independent: у британского врача выявили симптомы хантавируса

У врача с британского острова Вознесения в Атлантическом океане обнаружили симптомы хантавируса. Об этом сообщает издание Independent.

«Медик с симптомами хантавируса с отдаленной британской заморской территории находится на лечении в лондонской больнице», — говорится в материале.

Издание также подчеркнуло, специалиста доставили в Лондон. Решение о его эвакуации было принято из-за того, что на самом острове отсутствует медицинское учреждение, которое занимается лечением инфекций.

Кроме того, газета пишет, что в 17 мая в Великобританию должны были вернуться девять человек из группы риска. По ее данным, у граждан отсутствуют симптомы хантавируса.

В апреле этого года хантавирус вспыхнул на круизном лайнере MV Hondius, который направлялся из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находились около 150 пассажиров. После того, как 10 мая корабль остановился в порту Тенерифе, специалисты объявили об эвакуации. В ВОЗ заявили, что трое пассажиров погибли в результате заражения вирусом.

Ранее 5-tv.ru писал, что хантавирус обнаружили у канадца, который был на борту судна. Он находится на самоизоляции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае: разрушены 13 жилых домов
8:06
Россия поможет Уганде в борьбе с лихорадкой Эбола
8:02
На Украине подтвердили распространение хантавируса среди боевиков ВСУ
7:55
Студентам напомнили об их правах на госэкзамене
7:48
Два человека погибли в результате землетрясения на юге Китая
7:46
Сосиски по 22 рубля за килограмм: как устроен рынок просроченных продуктов

Сейчас читают

Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены
Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США
Пьяный дебош: пассажир самолета хотел задушить попутчика и укусил бортпроводника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео