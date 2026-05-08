Лекарство или наркотик? Какие привычные препараты нельзя везти за границу

Адвокат Салкин: психоактивные лекарства запрещено провозить через таможню

Лекарства, разрешенные к свободной продаже в одной стране, в другой могут считаться наркотиками. Об этом Life.ru рассказал адвокат Михаил Салкин.

Для таможенников не имеет значения, перевозите ли вы медикаменты для личного пользования или на продажу. Если препарат запрещен, его в лучшем случае его конфискуют прямо на границе. В некоторых государствах нарушителя ждет штраф или депортация. При худшем исходе наступит уголовная ответственность.

Как правило, нельзя перевозить опиоиды, обезболивающие, средства от кашля, снотворные, транквилизаторы и лекарства от тревожности. Кроме того, запрещенные к обороту вещества — например, эфедрин и псевдоэфедрин — могут оказаться в составе препаратов от простуды и аллергии. Также под запрет попадает ряд лекарств от насморка и синусита.

Другая категория запрещенных веществ — каннабиоиды, анаболики и гормональные средства — тестостерон, нандролон, станозолол, оксандролон и метандиенон.

Перед поездкой следует заранее изучить правила ввоза лекарств, а также взять с собой рецепт врача и переведенные на местный язык медицинские документы.

