Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей

Сразу два крупных астероида в ближайшие дни пройдут рядом с Землей. По размерам оба объекта сопоставимы с челябинским метеоритом, упавшим в России в 2013 году. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые подчеркнули, что угрозы для планеты астероиды не представляют.

Речь идет о небесных телах 2026 JH2 и 2026 KB. Интересно, что оба астероида обнаружили буквально за несколько дней до их максимального сближения с Землей: первый объект заметили 10 мая, второй — 13 мая.

По словам специалистов, подобные случаи показывают, насколько неожиданно даже достаточно крупные объекты могут появляться в околоземном пространстве.

Предварительно, размеры обоих астероидов оцениваются примерно в 20 метров. Это делает их близкими по масштабу к челябинскому метеориту, который считается крупнейшим космическим телом, столкнувшимся с Землей в XXI веке.

Астероид 2026 KB приблизится к планете на расстояние около 230 тысяч километров. Максимальное сближение ожидается вечером 18 мая.

Второй объект — 2026 JH2 — пройдет заметно ближе. По расчетам астрономов, расстояние составит примерно 91 тысячу километров. Это сближение может стать самым близким в 2026 году среди астероидов подобных размеров.

Ученые также отметили, что теоретически астероид 2026 JH2 можно будет увидеть через полупрофессиональные телескопы. Однако из-за высокой скорости движения наблюдение окажется крайне сложным — для этого потребуется точно рассчитать момент и направление наблюдения.

