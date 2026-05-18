Может исчезнуть? Последнее неконтактное племя Индии сдается под давлением цивилизации

Власти Индии усиливают меры защиты последнего неконтактного племени

Сентинельцы — одно из самых загадочных племен на планете. Они считаются последним крупным народом, который практически не контактирует с внешним миром. Антропологи и правозащитники опасаются: давление современной цивилизации может поставить под угрозу существование изолированного племени. Ученые призывают власти Индии усилить охрану территории и пресекать попытки проникновения на остров.

Кто такие сентинельцы

Сентинельцы населяют Северный Сентинельский остров в Бенгальском заливе. По оценкам исследователей, они живут там тысячи лет. Точное число представителей племени неизвестно — предположительно от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Они ведут полностью автономный образ жизни: охотятся, ловят рыбу и собирают растения. При этом племя категорически отвергает любые контакты с посторонними.

Сентинельцы не используют современные технологии и, вероятно, даже не знают о существовании государств, интернета и остального мира в привычном понимании.

Почему их называют неконтактным племенем

Индийские власти официально запрещают приближаться к острову ближе чем на несколько километров. Причина не только в агрессивной реакции самих островитян, но и в угрозе для их здоровья.

У сентинельцев отсутствует иммунитет к большинству распространенных заболеваний. Даже обычная простуда может привести к массовой гибели племени.

Антропологи считают, что любое вмешательство извне способно уничтожить уникальную культуру, которая формировалась в полной изоляции на протяжении веков.

Как племя реагирует на чужаков

Сентинельцы известны крайне враждебным отношением к незваным гостям. При приближении лодок они нередко выходят на берег с луками и копьями.

Один из самых громких случаев произошел в 2018 году, когда на остров незаконно попытался попасть американский миссионер Джон Аллен Чау. По данным СМИ, представители племени убили его практически сразу после высадки.

После этого власти Индии вновь ужесточили контроль над закрытой зоной.

Почему ученые бьют тревогу

Несмотря на запреты индийских властей, попытки попасть на остров продолжаются. В феврале правоохранители задержали двух рыбаков, которые заплыли в закрытую зону возле Северного Сентинельского острова. До этого был арестован гражданин США, незаконно высадившийся на берег ради съемки ролика для YouTube.

Антропологи признают: с каждым годом полностью оградить племя от внешнего мира становится все сложнее. Развитие туризма, популярность экстремального контента и рост числа морских маршрутов повышают риск новых вторжений.

Некоторые специалисты считают, что в будущем властям, возможно, придется искать более гибкий подход к защите островитян. Так, антрополог Джастин Браун предлагает организовывать строго контролируемые контакты с племенем, чтобы постепенно предупреждать сентинельцев об угрозах современного мира.

По его мнению, полностью изолированное сообщество может оказаться уязвимым перед изменением климата, нехваткой ресурсов и вмешательством извне. Исследователь полагает, что ограниченное и тщательно контролируемое взаимодействие помогло бы снизить риск распространения болезней и защитить племя от опасного влияния посторонних

