«Был в состоянии аффекта»: подросток 23 раза ударил ножом школьника в Петербурге

В Петербурге подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток получил множественные ножевые ранения во время конфликта в кафе быстрого питания на Выборгском шоссе. Как сообщил телеканал «78», нападавшим оказался 17-летний юноша.

По предварительной информации, между подростками вспыхнула ссора, которая быстро переросла в жестокую драку. Во время конфликта старший участник достал нож и нанес оппоненту более двух десятков ударов.

Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали серьезные ранения груди, живота и рук, а также острую кровопотерю. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Мать предполагаемого нападавшего утверждает, что ее сын сам оказался жертвой нападения. По словам женщины, подросток спокойно находился на фудкорте, когда к нему подошла группа молодых людей.

«Они на него напали, достали перцовый баллончик, кастет. Он, видимо, был в состоянии аффекта и не отдавал себе отчета», — рассказала женщина.

Она также заявила, что у ее сына после драки оказались серьезно повреждены руки. При этом объяснять, откуда у подростка появился нож, женщина отказалась. Не сообщила мать и о его местонахождении.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас правоохранители изучают записи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.