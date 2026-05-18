Жозе Моуриньо возвращается на пост главного тренера мадридского «Реала»

Жозе Моуриньо вновь оказался в центре внимания футбольного мира. Он может вернуться в мадридский «Реал» в качестве главного тренера. Моуриньо уже возглавлял клуб в начале 2010-х годов. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Чем известен Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо считается одним из самых титулованных и узнаваемых тренеров современности. За жесткий характер, яркие пресс-конференции и уверенность в себе он получил прозвище «Особенный».

За карьеру португалец работал с ведущими европейскими клубами, среди которых:

«Порту»;

«Челси»;

«Интер»;

«Реал Мадрид»;

«Манчестер Юнайтед»;

«Тоттенхэм»;

«Рома».

Наибольшую славу тренеру принес сезон-2009/10, когда он выиграл с «Интером» чемпионат Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Первый период в «Реале»

Моуриньо уже тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 годы. При нем команда стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны.

Именно при португальце «Реал» набрал рекордные на тот момент 100 очков за сезон в Ла Лиге.

Однако тот период запомнился не только трофеями, но и многочисленными конфликтами. Моуриньо регулярно спорил с судьями, журналистами и соперниками. Его противостояние с «Барселоной» Пепа Гвардиолы стало одним из самых напряженных в истории испанского футбола.

Почему его возвращение обсуждают сейчас

В последние годы тренер продолжал работать в европейском футболе, однако результаты его команд нередко вызывали споры среди болельщиков и экспертов. При этом многие поклонники «Реала» считают, что клубу может помочь опытный и харизматичный наставник, умеющий добиваться результата в кризисных ситуациях.

Возвращение именитого тренера происходит на фоне неудовлетворительных результатов мадридцев в завершившемся сезоне. Команда финишировала на третьей строчке в национальном первенстве, пропустив вперед своего соперника — «Барселону», а также соседей из «Атлетико».

Перед Моуриньо поставят четкую задачу — вернуть клуб на лидирующие позиции и восстановить доминирование в испанском футболе.

Один из самых обсуждаемых тренеров мира

Португалец давно стал не только футбольной, но и медийной фигурой. Его эмоциональные интервью, резкие высказывания и конфликты регулярно становятся поводом для обсуждения в СМИ.

Несмотря на критику, Моуриньо остается одним из немногих тренеров, выигрывавших европейские турниры сразу с несколькими клубами.

Если информация о назначении подтвердится, возвращение специалиста в «Реал» может стать одним из самых громких событий межсезонья в мировом футболе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.